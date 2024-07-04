Хабиб обратился к Умару Нурмагомедову по поводу боя с Сэндхагеном

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион промоушена UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова в преддверии его поединка с американцем Кори Сэндхагеном. Спортсмены сразятся 3 августа на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Месяц до боя. Младший, цель близка», — написал Хабиб на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 238 в марте, Умар победил единогласным судейским решением дебютанта лиги Даны Уайта Бекзата Алмахана из Казахстана. Сэндхаген не выходил в октагон с августа 2023 года, когда на UFC on ESPN 50 победил единогласным судейским решением соотечественника Роба Фонта.

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