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«Как сын мигрантов я знаю». Сехудо сделал заявление в День независимости США

«Как сын мигрантов я знаю». Сехудо сделал заявление в День независимости США
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо выступил с заявлением в День независимости США, который отмечается сегодня, 4 июля.

«С днём рождения, величайшая страна в мире! Как сын мигрантов я знаю, что сделали для меня мои родители и почему они были готовы рисковать своей жизнью ради свободы и возможностей. Меня называют фальшивым мексиканцем, но на самом деле я просто благодарный настоящий американец. Я приношу присягу тем, кто погиб и служил за эту свободу. Я родился и вырос, ходил в государственные школы и представлял свою страну на Олимпийских играх — это честь, которую не купишь ни за какие деньги. Счастливого 4 июля, и да здравствует Америка Путитос!» — написал Сехудо на своей странице в социальных сетях.

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