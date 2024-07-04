Топурия и Холлоуэй сделали новые заявления в адрес друг друга

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия и второй номер рейтинга в том же дивизионе Макс Холлоуэй продолжили словесную перепалку после недавних высказываний в адрес друг друга. Ранее Топурия заявил, что они не смогли подраться, поскольку у Холлоуэя возникали неназванные проблемы. Макс после этого ответил, что Илия всё выдумал и драться он был готов.

«Да благословит тебя Бог, брат. Ничего против тебя не имею! Но мне доставит огромную радость быть первым, кто тебя отключит, это кажется таким забавным», — написал Топурия у себя в социальных сетях.

«Тебе следует отключиться от социальных сетей. Я знаю, это кажется забавным, но на самом деле это не так», — ответил Холлоуэй.

«Пока мне не скажут, что ты подписал контракт», — закончил Илия.

Топурия отправляет спарринг-партнеров в нокдаун: