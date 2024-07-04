«Издержки новой профессии». Дебютировавший в боксе Милохин показал синяк под глазом

Известный российский блогер Даня Милохин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Блогер показал фото с синяком под глазом.

«Издержки новой профессии», — подписал снимки Милохин.

Фото: Из личного архива Дани Милохина

Напомним, в феврале нынешнего года россиянин провёл боксёрский поединок в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Даня сражался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Для Милохина это был дебютный бой.

Даня продолжает работать под руководством тренера Зорика Степаняна. Осенью прошлого года Милохин говорил, что начал заниматься смешанными единоборствами (ММА).

Самый короткий бой в смешанных единоборствах: