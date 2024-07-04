ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Издержки новой профессии». Дебютировавший в боксе Милохин показал синяк под глазом

«Издержки новой профессии». Дебютировавший в боксе Милохин показал синяк под глазом
Комментарии

Известный российский блогер Даня Милохин разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Блогер показал фото с синяком под глазом.

«Издержки новой профессии», — подписал снимки Милохин.

Фото: Из личного архива Дани Милохина

Напомним, в феврале нынешнего года россиянин провёл боксёрский поединок в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты). Даня сражался с представителем Индии Аджмалом Ханом и победил его техническим нокаутом в первом раунде. Для Милохина это был дебютный бой.

Даня продолжает работать под руководством тренера Зорика Степаняна. Осенью прошлого года Милохин говорил, что начал заниматься смешанными единоборствами (ММА).

Самый короткий бой в смешанных единоборствах:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android