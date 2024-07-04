Чемпион UFC Джон Джонс анонсировал дату следующего боя

Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс ответил на вопрос подписчика по поводу следующего поединка.

«9 ноября, «Мэдисон Сквер Гарден». Я знаю, это похоже на сон, но это реально происходит», – написал Джонс в социальных сетях.

Отметим, что в UFC пока не подтверждали дату следующего поединка Джонса.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с участием был признан несостоявшимся. В последнем бою, который проходил в марте прошлого года, Джон победил француза Сириля Гана.

Джон Джонс и Том Аспиналл впервые встретились вживую: