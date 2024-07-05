Олег Тактаров показал архивное фото со скончавшимся голливудским актёром

Прославленный российский ветеран смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился фотографией со съёмок фильма «1992». Вместе с Олегом на снимке присутствует актёр Рэй Лиотта (сидит), который скончался в мае 2022 года.

«Нас в этом фильме всего семь актёров, из которых двоих сразу убивают. Но по итогу. Все живы. А Рэя уже нет. Во всех кинотеатрах мира с 30 августа», — подписал фотографию Тактаров.

Фото: Социальные сети Олега Тактарова

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. В общей сложности в смешанных единоборствах Олег провёл 24 боя, в которых одержал 17 побед и потерпел пять поражений. Ещё два раза поединки с его участием заканчивались вничью.

Первый чемпион UFC из России: