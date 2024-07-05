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Корешков: некоторые американцы и европейцы уверены, что с ними что-то случится в России

Корешков: некоторые американцы и европейцы уверены, что с ними что-то случится в России
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Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков поделился мнением о возможности проведения в России крупного турнира международного промоушена.

«Быть настоящим патриотом – очень сильно помогает. Ребятам очень важно, чтобы их принадлежность была видна. Я горд, когда могу представлять свою страну, выходя с флагом.

Состоится ли в ближайшее время крупный турнир международной лиги в России? Мне тяжело сейчас оценивать это. Есть ряд моментов, которые будут мешать: санкции, отношение спортсменов. Некоторые попросту боятся ехать в Россию. Они думают, что тут с ними произойдёт что-то страшное. Бразильцы все бесстрашные. Но некоторые американцы и европейцы уверены, что с ними что-то случится, что могут посадить, закрыть», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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