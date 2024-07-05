Андрей Корешков оценил шансы Ислама Махачева перейти в другой дивизион

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков поделился мнением о шансах своего соотечественника чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева перейти в другой дивизион.

«Вообще он вычистил весь дивизион. Но если ему комфортно, он может там оставаться на протяжении длительного времени. Может быть, мне показалось, но ему уже тяжеловато даётся сгонка. Возможно, повлияла инфекция. Я подробностей не знаю. Но видно, что жёсткая сгонка очень сильно влияет на функциональное состояние в момент боя. Думаю, драться в более высокой весовой категории ему будет комфортнее. В плане конкуренции с другими ребятами нужно смотреть. И он будет больше весить, и соперники. И как это повлияет – не знаю. Остаётся только ждать», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Интервью «Чемпионата» с Андреем Корешковым: