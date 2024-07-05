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«Возможно, у Сергея личные претензии». Корешков — о конфликте Волкова и Павловича

«Возможно, у Сергея личные претензии». Корешков — о конфликте Волкова и Павловича
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Бывший чемпион Bellator Андрей Корешков поделился мнением о недавнем поединке между россиянами Сергеем Павловичем и Александром Волковым. По окончании боя Волков подошёл к Павловичу, чтобы поддержать его, однако Сергей оттолкнул оппонента. Сам поединок закончился в пользу Волкова единогласным решением судей.

«Нормальный поединок. Он прошёл именно так, как я и думал. Я ожидал, что именно Волков выиграет, причём в такой манере. Правда, думал, что бой закончится досрочно. Что Павлович вымашется, а Александр этим воспользуется. Но поединок прошёл всю дистанцию. И Волков смог лучше реализовать свои сильные стороны.

Я не знаю. Я не в курсе той ситуации, которая между ними произошла. Возможно, у Сергея личные претензии. Но я не в курсе их взаимоотношений. Из интервью Павловича видно, что у него есть что-то личное, он чем-то недоволен. Это их дела, они ребята взрослые, сами разберутся», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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