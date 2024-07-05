Андрей Корешков рассказал смешную историю, как побрил Александра Волкова налысо

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков рассказал, как его соотечественник Александр Волков, выступающий в UFC, однажды попросил его себя постричь.

«Я с ним знаком нормально, мы одно время жили в США, участвовали в Гран-при Bellator, жили рядом. Я помню, что он и его родные очень внимательно относятся к его внешнему виду. И если он выглядит нестандартно, они переживают. Бывало, что через месяц-два нужно стричься. Мне было проще, я всегда стригусь налысо. И в одном из моментов Саша попросил меня его постричь, сделать покороче. Ну, я и сделал. Он посмотрел в зеркало, взял машинку и начал делать что-то сам. Подходит через пять минут и просит сделать ещё короче. Я делаю, а наш общий менеджер случайно ударил меня по локтю. Мне было смешно, вот Александру – далеко не смешно. Он очень разозлился, потому что ему пришлось стричься налысо. Но я тут ни при чём. У него были претензии к нашему общему менеджеру», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Интервью «Чемпионата» с Андреем Корешковым: