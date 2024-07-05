«Он будет стоять, поджав хвост». Корешков жёстко высказался о главе Hardcore

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков в резкой форме высказался о руководителе Hardcore FC Анатолии Сульянове, прокомментировав его конфликт с Александром Шлеменко.

«У Анатолия есть новое прозвище. Это именно чепуха. Он чепуху нёс и до этого, не только с Александром. И я считаю, что у него не состоится никакой бой. У него нет возможности даже ответить за свои слова. Мне очень интересно, когда состоится их встреча. А рано или поздно она состоится. И очень интересно, сможет ли Анатолий эту надменность и высокомерие сохранить. Мне кажется, что он будет стоять, поджав хвост, с трясущимися коленями и слезами на глазах. Либо прятаться за кого-то. Вот и всё», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Интервью «Чемпионата» с Андреем Корешковым: