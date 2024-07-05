Андрей Корешков оценил дисквалификацию Армана Царукяна

Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков поделился мнением об отстранении на девять месяцев российского бойца UFC армянского происхождения Армана Царукяна. Решение было принято Атлетической комиссией штата Невада (США) за драку Царукяна с фанатом на турнире UFC 300. Также Арману следует выплатить штраф в размере $ 25 тыс.

«Тяжело рассуждать. Я, если честно, сильно не вникал. Думаю, что секьюрити должны реагировать быстрее. А не тогда, когда Арман нанёс несколько ударов. Но уже дали дисквалификацию, ничего не поделаешь. Если они это сделали, значит, считают, что правы – вот и всё», — сказал Корешков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Интервью «Чемпионата» с Андреем Корешковым: