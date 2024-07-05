Экс-боец объяснил, почему UFC не нужно организовывать поединок Анкалаева и Перейры

Бывший боец UFC Брендан Шауб объяснил, почему не одобряет идею проведения поединка между чемпионом промоушена в полутяжёлом весе Алексом Перейрой и россиянином Магомедом Анкалаевым.

«Если бы вы были на месте UFC и захотели вдруг рискнуть Алексом Перейрой, разве вы не предпочли бы, чтобы он подрался с Джоном Джонсом и проиграл величайшему в истории? А потом сказали бы: «Да, но это был Джон Джонс. Алекс возвращается в полутяжёлый вес». Или, скажем, если бы поединок был конкурентным, можно было бы сказать: «Теперь он будет драться с Томом Аспиналлом». По крайней мере, были бы варианты. А что будет, если дать ему возможность подраться с Анкалаевым и он вдруг проиграет?» — сказал Шауб на канале Extra Thiccc в YouTube.

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