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Назван главный претендент на бой с Канело

Назван главный претендент на бой с Канело
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Британец Крис Юбэнк-младший присоединился к списку возможных соперников мексиканца Сауля Альвареса, став фаворитом на заключение соглашения на бой. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Сальвадор Родригес.

Ранее всё тот же Родригес сообщал, что в шорт-лист на поединок с Канело вошли бывший чемпион мира в двух весовых категориях американец Джермалл Чарло и непобеждённый пуэрториканец Эдгар Берланга.

Напомним, в последнем бою, который проходил в мае, Альварес провёл защиту всех четырёх титулов во втором среднем весе, нанеся первое поражение в карьере соотечественнику Хайме Мунгии. Юбэнк-младший в последнем бою одолел соотечественника Лиама Смита.

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