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«К чёрту вас всех». Илия Топурия в жёсткой форме обратился к своим критикам

«К чёрту вас всех». Илия Топурия в жёсткой форме обратился к своим критикам
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Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался в адрес тех, кто продолжает в нём сомневаться.

«Всем тем, кто продолжает во мне сомневаться. К чёрту вас всех, никто из вас меня не волнует. Вы просто проецируете на меня свою неуверенность. Ваша зависть, рождённая из-за вашей неспособности реализовать свои желания, отравляет сердце. Продолжайте смотреть, как я сияю!» — написал Топурия.

Напомним, Топурия стал чемпионом UFC после победы в поединке с австралийцем Александром Волкановски. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск. Противостояние завершилось победой Топурии нокаутом во втором раунде. В общей сложности в активе Илии 15 побед в 15 боях.

Топурия отправляет спарринг-партнёров в нокдаун:

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