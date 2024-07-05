Мераб Двалишвили показал актуальную физическую форму

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем весе UFC (до 61 кг), разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись свежими фото.

«4 июля делаем то, что любим больше всего. С днём рождения, Америка! Благодарен за все возможности, которые получил здесь», — написал Двалишвили.

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

Фото: Из личного архива Мераба Двалишвили

4 июля в США праздновали День независимости.

В последнем поединке, который состоялся в феврале нынешнего года, Двалишвили встречался с американцем Генри Сехудо. Бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу грузинского спортсмена единогласным решением судей. В общей сложности на счету Мераба в смешанных единоборствах 17 побед при четырёх поражениях.

Двалишвили выиграл открытый чемпионат США по боевому самбо: