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Магомед Анкалаев назвал место, в котором хочет подраться с Алексом Перейрой

Магомед Анкалаев назвал место, в котором хочет подраться с Алексом Перейрой
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Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлом весе UFC, высказался о потенциальном поединке с чемпионом промоушена в этом дивизионе бразильцем Алексом Перейрой.

«На данный момент нет никаких дат. Проблем с визой тоже, разрешение на въезд есть, поэтому бой в США − один из вариантов. Но я бы хотел, чтобы поединок с Перейрой прошёл в Абу-Даби. Это лучшее место для меня», — сказал Анкалаев на канале MMA Junkie в YouTube.

В настоящий момент Анкалаев занимает второе место в рейтинге UFC среди полутяжеловесов. Перейра недавно поднялся на вторую позицию в рейтинге лиги Даны Уайта среди лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, сместив с неё американца Джона Джонса.

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