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Гаджиев: может, Исмаилов проиграет Минееву нокаутом. Чем займётся после окончания карьеры?

Гаджиев: может, Исмаилов проиграет Минееву нокаутом. Чем займётся после окончания карьеры?
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о предстоящем поединке между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. Спортсмены сразятся 20 июля в рамках боксёрского противостояния.

«20 июля Магомед проиграет. Возможно, даже нокаутом. Но кто оспорит его звание «супергероя российской индустрии боёв»? Когда-то, будучи «обычным дагестанским бойцом», он сказал себе: «Я изменю этот мир», взял в руки телефон и… Дальше вы сами знаете — рекордные просмотры и гонорары, роли в кино, одним словом — признание! Теперь мне реально интересно — чем займётся этот человек после окончания карьеры?» — написал Гаджиев.

Исмаилов подшутил над Копыловым из-за его кудрявых волос:

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