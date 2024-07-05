ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Муслим Гаджимагомедов — о титульном бое с китайцем Чжаосинем: пояс останется в России

Муслим Гаджимагомедов — о титульном бое с китайцем Чжаосинем: пояс останется в России
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион мира, серебряный призёр Олимпийских игр – 2020 россиянин Муслим Гаджимагомедов высказался о предстоящем поединке с китайцем Чжан Чжаосинем. Спортсмены сразятся в рамках 12-раундового боя за пояс чемпиона мира по версии WBA. Противостояние пройдёт в подмосковном Серпухове.

«Это четвёртый бой, и сразу поединок за пояс чемпиона мира. Я всегда мечтал о титуле, мечтал стать чемпионом мира по профессионалам. Я готов! Я не упущу такую возможность стать чемпионом мира. Пояс останется в России. Я смотрел его бой с Евгением Романовым (Чжаосинь во втором раунде нокаутировал россиянина. – Прим. «Чемпионата»). В боксе не бывает случайностей. Это непростой соперник. Уверен, что меня ожидает непростой бой. Но я готов и собираюсь выиграть», — сказал Гаджимагомедов на пресс-конференции.

Наиболее титулованный боксёр:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android