Дариуш дал прогноз на возможный бой Махачева и Царукяна

Седьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Бенеил Дариуш поделился мнением о потенциальном поединке между двумя россиянами, Исламом Махачевым и Арманом Царукяном.

«Думаю, Арман выглядел очень хорошо в поединке с Чарльзом Оливейрой на UFC 300. Поединки с Чарльзом для большинства складываются очень непросто, но Арман справился. Полагаю, у него действительно хорошие шансы в бою с Исламом. Что касается шансов, то я бы отдал предпочтение Исламу. Что-то вроде 55 на 45», – приводит слова Дариуша MMAJunkie.

Напомним, Махачев и Царукян уже встречались в 2019 году на турнире Fight Night 149, и тогда единогласным судейским решением победил Ислам.

Как россияне бились между собой в лиге UFC: