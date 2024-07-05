«Динамо», «Монако», «Црвена Звезда» и «Олимпиакос» выявят сильнейшего на турнире по боксу

С 17 по 18 июля в Краснодаре состоится боксёрский турнир, участие в котором примут команды «Динамо», «Монако», «Олимпиакос» (Греция) и «Црвена Звезда» (Сербия). Соревнования пройдут в семи олимпийских категориях (51 кг, 57 кг, 63,5 кг, 71 кг, 80 кг, 92 кг и свыше 92 кг) и по системе на вылет: 17 июля пройдут полуфинальные поединки между спортивными обществами европейских стран, а 18 июля – финал и матч за третье место.

Полуфинальные пары будут определены путем жеребьёвки. Составы команд будут объявлены позднее.

Ранее сообщалось, что рэп-исполнитель Джиган станет соперником серебряного призёра Олимпийских игр и абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории Роя Джонса-младшего.

Наиболее титулованный боксёр: