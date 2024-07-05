Джейк Пол может подраться с экс-соперником Канело, если сорвётся бой с Майком Тайсоном

Известный американский блогер Джейк Пол может разделить ринг с бывшим соперником абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (61-2-2, 39 досрочно), если легендарный Майк Тайсон не сможет принять бой с ним. Об этом сообщает портал World Boxing News.

Согласно имеющейся информации, если у Майка Тайсона вновь возникнут проблемы со здоровьем перед боем, то его может заменить бывший чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший (53-6-1, 24 KO).

Напомним, поединок между Джейком Полом и Майком Тайсоном должен пройти 15 ноября, хотя изначально планировался на 20 июля, однако было решено перенести бой на более позднюю дату из-за состояния здоровья 57-летнего Тайсона. В конце мая Майк почувствовал себя плохо во время авиаперелёта Майами — Лос-Анджелес.