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Магомед Анкалаев считает ударную технику Алекса Перейры переоценённой

Магомед Анкалаев считает ударную технику Алекса Перейры переоценённой
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Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлом весе UFC, оценил бойцовский стиль чемпиона промоушена в этом дивизионе бразильца Алекса Перейры.

«Посмотрите несколько прошлых боёв Алекса. К примеру, с Блаховичем. Его борьба работала против него и Алекс мало что мог предложить ему в замен. Тоже мы можем увидеть в бою с Адесаньей. Они оба ударники, но Исраэль навязал ему хорошую борьбу.

Алекс, безусловно, отличный ударник. Он из тех парней, которые просто идут вперёд. Но иногда он допускает ошибки, на которых я мог бы его подловить. У нас есть определённая стратегия насчёт работы с ним в стойке. А если добавить борьбу в план, то у него не останется шансов. Знаю несколько вариантов, как можно прикончить Алекса. У него определённо сильный удар, но в общем и целом его стойка переоценена. Я смогу использовать борьбу против него, но у меня есть готовность драться с ним только в стойке, чтобы испытать его», — приводит слова Анкалаева портал MMAJunkie.

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