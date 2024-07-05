Александр Волкановски хочет подраться с двумя экс-чемпионами UFC в лёгком весе

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски назвал оппонентов, с которыми он хотел бы подраться.

«Мне хочется подраться с потрясающим бойцом, с кем-то вроде Чарльза Оливейры. После я хотел бы подраться с Дастином Порье. Он отличный парень, и мы поладили. Он прекрасный человек, и, очевидно, с ним будет интересно драться. У нас с ним есть и общие соперники, поскольку раньше Дастин выступал в полулёгком весе. Очевидно, наш бой стал бы громким событием. Это было бы захватывающе. Я жду каких-то заявлений со стороны Чарльза, но есть и другие варианты, которые также являются не менее привлекательными. В полулёгком весе меня волнует пояс. Интересно было бы провести реванш и с Илией. Я не стал бы драться ни с кем в полулёгком весе, поскольку в этом дивизионе мой следующий бой должен быть титульным. Точка», — приводит слова Волкановски портал MMAJunkie.