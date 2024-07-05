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Стипе Миочич: буду тем, кто победит Джона Джонса

Стипе Миочич: буду тем, кто победит Джона Джонса
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич считает, что может победить действующего обладателя титула UFC в категории до 120 кг Джона Джонса.

«Все думают, что Джон Джонс побьёт меня. Мне не нравится это слышать, поэтому предпочитаю затыкать людям рот. Джона Джонса можно победить. Я это знаю и буду тем, кто это сделает. Мой стиль неудобен для Джона. Этот парень умеет делать много хороших вещей. Например, держать дистанцию, использовать ноги и работать в партере. Я умею вести бой технично, но при необходимости могу превратить всё в драку и сделать его уязвимым. Это зависит от того, кто чего хочет. Не люблю, когда мне указывают, что делать, поэтому буду делать то, что хочу», — приводит слова Миочича портал Low Kick MMA.

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