Хорхе Масвидаль назвал оппонента, ради которого готов вернуться в UFC

Известный американский боец Хорхе Масвидаль назвал оппонента, ради которого он готов вернуться в UFC.

«Парни из UFC попросили меня вернуться в лигу после трёх боёв в боксе, чтобы выйти на ещё один поединок. Это мой план — вернуться в UFC и провести ещё один бой. Моя самая большая мечта — подраться с Леоном Эдвардсом. Поэтому, надеюсь, он будет владеть поясом, когда мне дадут шанс вернуться в промоушен», — приводит слова Масвидаля портал Bloody Elbow.

Напомним, на турнире UFC 287 Хорхе Масвидаль провёл свой последний бой по правилам смешанных единоборств на данный момент. Его оппонентом был бразильский боец Гилберт Бёрнс. Бой завершился победой Гилберта единогласным решением судей. Для Хорхе это поражение стало третьим подряд.