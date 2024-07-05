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Экс-боец UFC назвал лучшее чувство, которое он испытывал в боях

Экс-боец UFC назвал лучшее чувство, которое он испытывал в боях
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Экс-боец UFC американец Зак Пауга назвал лучшее чувство, которое он испытывал в боях.

«Позвольте мне быть честным, поскольку за всю мою недолгую карьеру это было непростой задачей. Грэпплинг — это король, он превосходен во всех отношениях. Самый опасный человек — лучший грэпплер. Нокаутировать кого-то — это лучшее чувство в мире, я бы хотел, чтобы это было не так, но это так. Вот почему бокс пользуется такой популярностью по сравнению с борьбой и джиу-джитсу. Каждый жаждет ощутить, как он срубает кого-то ударами. Ни один человек никогда не говорил: «Я собираюсь сразиться с Хабибом», люди даже насмехались над ним за его стиль. Это глупо, но это правда», — написал Пауга на своей странице в социальной сети.

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