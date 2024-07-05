Криптовалюта Чимаева обвалилась в цене более чем на 95% спустя сутки после запуска

Криптовалюта популярного непобеждённого чеченского бойца, который выступает в среднем весе UFC, Хамзата Чимаева обвалилась в цене более чем на 95% спустя сутки после запуска. Это заметил портал Low Kick MMA.

На днях Хамзат разместил в своих социальных сетях рекламу своей собственной криптовалюты под названием SMASH.

«У меня есть одна криптовалюта. Она называется SMASH. Давайте «размазывать» вместе, ребята. Погнали», — сказал Хамзат в видеообращении.

Однако спустя сутки после того, как Чимаев разместил рекламу криптовалюты, её стоимость упала на 96%. Вскоре Хамзат удалил видео с рекламой из своих социальных сетей.

Напомним, 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии Чимаев должен был провести поединок с австралийцем Робером Уиттакером, однако бой отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем. Вместо Чимаева на бой с австралийцем вышел россиянин Икрам Алискеров. Уиттакер победил его нокаутом в первом раунде.