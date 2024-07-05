Стипе Миочич: были случаи, когда я был готов драться с Аспиналлом, но ему давали других

Бывший чемпион UFC в тяжёлом дивизионе Стипе Миочич заявил, что именно руководство лиги продвигает его бой с действующим обладателем титула UFC в категории (до 120 кг) Джоном Джонсом, а не они сами.

«Я понимаю эмоции и чувства Тома. Но послушайте — UFC всем управляет и может делать что хочет. Это правда. Моё желание — подраться с Джоном Джонсом. Но оно никак не зависит от решения UFC. Матчмейкеры могут давать нам любых бойцов. Люди этого не знают, однако были случаи, когда я был готов драться с Аспиналлом, но ему давали других бойцов. Что мне надо было делать? Я не являюсь сторонником задержки и стагнации тяжёлого веса», — приводит слова Миочича портал MMA Mania.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.