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О'Мэлли возмутился позицией Топурии в рейтинге P4P. Илия ответил Шону

О'Мэлли возмутился позицией Топурии в рейтинге P4P. Илия ответил Шону
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Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли в своих социальных сетях возмутился позицией чемпиона UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Позднее Матадор ответил Сахарку.

О'Мелли. Как Илия оказался выше меня в рейтинге P4P? Он не защитил пояс и меньше меня на 12 см. Объясните.

Топурия. Ещё один хейтер, хотя этот чертовски уродливый.

Напомним, Шон О'Мэлли в последний раз выходил в октагон на турнире UFC 299, который состоялся 10 марта в Майами, США. Тогда его оппонентом был эквадорский боец Марлон Вера, который уже побеждал Сахарка на турнире UFC 252. Шон О'Мэлли выиграл у Марлона Веры единогласным решением судей.

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