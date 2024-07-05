Аскрен считает, что Прохазка проиграл Перейре из-за веры в то, что он пользуется магией

Бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE Бен Аскрен назвал причину поражения известного чешского бойца Иржи Прохазки в поединке с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Я ненавижу это. Если ты начинаешь так говорить, это явный признак того, что тебе надерут задницу. Если ты начинаешь беспокоиться о колдовстве, то тебе конец. Ты не победишь. Я сказал перед этим боем: «Послушай, если он беспокоится о колдовстве, то всё быстро закончится. Его нокаутируют». И именно это и произошло. Меня бесит тот факт, что он думал о таких вещах. Если ты думаешь о таких вещах, то для тебя, скорее всего, всё кончено», — приводит слова Аскрена портал MMA Mania.