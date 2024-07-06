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Йоанна Енджейчик рассказала, ради чего она была бы готова вернуться в UFC

Йоанна Енджейчик рассказала, ради чего она была бы готова вернуться в UFC
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Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе полька Йоанна Енджейчик рассказала, ради чего она была бы готова возобновить свою карьеру в ММА.

«Я бы с удовольствием подралась, но у меня в голове нет имени потенциальной соперницы. У меня нет страха ни перед кем, в этом всё дело. Когда моё имя упомянули в качестве того, кто мог бы биться за женский титул BMF, я написала Хантеру Кэмпбеллу и спросила его насчёт моего потенциального возвращения в подобном поединке. Он ответил: «Нет, у тебя уже достаточно титулов». Но если они вправду сделают такой титул, то мне хотелось бы подраться за него первой. Это заставило бы меня выйти из отставки», — приводит слова Йоанны Енджейчик спортивный портал MMAJunkie.

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