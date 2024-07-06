Бывший чемпион мира по боксу Орландо Салидо устроил ДТП в Мексике. Один человек погиб

Бывший чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBO в полулёгком весе мексиканец Орландо Салидо устроил ДТП в штате Сорано, Мексика. Об этом сообщил в своих социальных сетях корреспондент ESPN Сальвадор Родригез.

Согласно его информации, Салидо врезался в жилой дом на своём пикапе. В результате трое людей, в том числе и сам Орландо, получили травмы. Один человек скончался спустя несколько часов после аварии. На данный момент Салидо находится в больнице, где ему оказывается медицинская помощь под охраной правоохранительных органов.

Напомним, Салидо имеет в своём рекорде 44 победы, 14 поражений, а четыре боя были признаны ничьей. Последний профессиональный поединок Орландо провёл 9 декабря 2017 года. Тогда он уступил техническим нокаутом своему соотечественнику Мигелю Роману.