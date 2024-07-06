Прохазка был заражён стафилококковой инфекцией перед реваншем с Перейрой

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка рассказал, что испытывал многочисленные проблемы со здоровьем перед реваншем с действующим обладателем титула UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«Последние две недели не были благоприятными для моего здоровья, хотя я пыталась делать вид, что всё в порядке. Это проявилось в стафилококковой инфекции, воспалении на теле после укуса клеща, незаживающей ране на ноге и болях в спине после поднятия тяжестей», — приводит слова Иржи портал MMA Mania.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.