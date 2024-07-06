Джон Джонс приобрёл электромобиль Tesla Cybertruck

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 120 кг) американец Джон Джонс сообщил, что приобрёл известный электромобиль Tesla Cybertruck.

«Сегодня днём я вылетел в Аризону, чтобы забрать этого киберзверя 2024 года выпуска», — подписал фото Джон в своих социальных сетях.

Фото: Социальные сети Джона Джонса

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В последнем бою, который проходил в марте прошлого года, Джон победил француза Сириля Гана.