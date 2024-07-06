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Тренер Оливейры считает, что только его подопечный достоин биться с Махачевым

Тренер Оливейры считает, что только его подопечный достоин биться с Махачевым
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Главный тренер известного бразильского бойца Чарльза Оливейры Диего Лима считает, что именно его подопечный должен драться за титул с чемпионом UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«И я, и Чарльз хотим получить шанс подраться за титул. Но теперь Арман отстранён и нет никого, кроме Чарльза, кто достоин драться за пояс. Порье только что дрался с Исламом, а Гэтжи нокаутировали. Арман выбыл, и в лёгком весе нет реальных претендентов на бой с Махачевым, помимо Чарльза. Это то, чего мы хотим», — сказал Диего Лима в интервью YouTube-каналу Ag. Fight.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300, Чарльз Оливейра уступил раздельным решением судей Арману Царукяну.

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