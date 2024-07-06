Иржи Прохазка по-прежнему уверен, что может победить Алекса Перейру

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка по-прежнему уверен, что сможет победить действующего обладателя титула UFC в категории до 93 кг бразильца Алекса Перейру.

«Я знаю, что у меня есть всё для того, чтобы победить Перейру. Мне просто нужно выработать правильную стратегию для победы», — сказал Иржи в интервью каналу TN CZ Sport.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.