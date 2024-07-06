Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка назвал имена трёх бойцов, с которыми хотел бы подраться в следующем бою.

«Мой следующий соперник будет непростым, но я уверен, что справлюсь с ним. У меня были мысли насчёт того, кто мог бы стать моим следующим оппонентом. В моём списке есть несколько имён: Джамал Хилл, Магомед Анкалаев и Ян Блахович», — сказал Иржи в интервью каналу TN CZ Sport.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.