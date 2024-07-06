ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Иржи Прохазка назвал имена трёх бойцов, с которыми хотел бы подраться в следующем бою

Иржи Прохазка назвал имена трёх бойцов, с которыми хотел бы подраться в следующем бою
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка назвал имена трёх бойцов, с которыми хотел бы подраться в следующем бою.

«Мой следующий соперник будет непростым, но я уверен, что справлюсь с ним. У меня были мысли насчёт того, кто мог бы стать моим следующим оппонентом. В моём списке есть несколько имён: Джамал Хилл, Магомед Анкалаев и Ян Блахович», — сказал Иржи в интервью каналу TN CZ Sport.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android