Анкалаев: у Алекса есть чёрный пояс, но никто в мире не верит, что он сможет победить меня

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев вновь заявил о готовности провести бой с действующим чемпионом UFC в категории до 93 кг бразильцем Алексом Перейрой.

«У Алекса Перейры есть чёрный пояс (по бразильскому джиу-джитсу. — Прим. «Чемпионата»), но никто в мире не верит, что он сможет победить меня, даже в UFC. Для меня это будет самый тяжёлый бой в карьере. Но я верю, что нокаутирую его в стойке. Если Иззи смог это сделать, то и мне также удастся. Дана Уайт, Мик Мейнард (матчмейкер UFC. — Прим. «Чемпионата»), пожалуйста, дайте мне возможность доказать это. Я нокаутирую этого парня», — написал Анкалаев в своих социальных сетях.

Напомним, Магомед Анкалаев имеет в своём профессиональном рекорде 19 побед, одно поражение, один бой был признан ничьей, а один поединок — несостоявшимся.