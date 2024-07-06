«Иди в средний вес. Ты слишком маленький». Анкалаев — о возможном переходе Прохазки

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев отреагировал на возможный переход экс-обладателя чемпионского пояса UFC в категории до 93 кг чеха Иржи Прохазки в средний дивизион.

«Иди в средний вес. Ты слишком маленький (для полутяжёлого дивизиона. — Прим. «Чемпионата»)», — написал в своих социальных сетях российский боец.

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.

Магомед Анкалаев имеет в своём профессиональном рекорде 19 побед, одно поражение, один бой был признан ничьей, а один поединок — несостоявшимся.