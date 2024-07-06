Адесанья: я позабочусь о том, чтобы Дрикус относился с уважением ко мне, Нганну и Усману

Известный нигерийский боец Исраэль Адесанья высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в среднем дивизионе (до 84 кг) южноафриканца Дрикуса дю Плесси.

«Ты должен проявлять уважение к тем, кто был до тебя. Дрикус повторяет, что он настоящий африканский чемпион. Но послушай меня — ты не смог бы добиться этого, если бы не я, Фрэнсис Нганну и Камару Усман. Мы проложили ему этот путь. Так что ты должен относиться с уважением к старшим. Я позабочусь о том, чтобы он это усвоил», — сказал Адесанья в эфире программы The Today Show.

Поединок между Исраэлем Адесаньей и Дрикусом дю Плесси возглавит турнир UFC 305, который состоится 18 августа в Перте, Австралия.

Напомним, в последнем бою, который проходил в сентябре прошлого года, Адесанья встречался с американцем Шоном Стриклендом. Противостояние продлилось пять раундов и завершилось победой Стрикленда единогласным решением судей.