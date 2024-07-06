Хамзат Чимаев проведёт схватку с бывшим чемпионом UFC в среднем весе

Известный и непобеждённый чеченский боец, выступающий в среднем весе UFC, Хамзат Чимаев проведёт схватку с бывшим обладателем чемпионского титула UFC в категории до 84 кг американцем Люком Рокхолдом в рамках реалити-шоу HFC Fight Show Reality. Об этом сообщает пресс-служба промоушена Hardcore FC.

Фото: Социальные сети лиги Hardcore FC

По каким именно правилам пройдёт схватка — не сообщается.

Напомним, Люк Рокхолд и его соотечественник, а также экс-чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Тайрон Вудли стали главными тренерами команд на реалити-шоу HFC Fight Show Reality.

Напомним, 22 июня на турнире UFC в Саудовской Аравии Чимаев должен был провести поединок с австралийцем Робером Уиттакером, однако бой отменили из-за проблем Хамзата со здоровьем. Вместо Чимаева на бой с австралийцем вышел россиянин Икрам Алискеров. Уиттакер победил его нокаутом в первом раунде.