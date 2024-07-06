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Джон Джонс трижды выполнил присед со штангой весом в 238 кг

Джон Джонс трижды выполнил присед со штангой весом в 238 кг
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Действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс трижды выполнил присед со штангой весом в 238 кг.

«Сегодня мы поработали над верхней частью моего приседа. Я закончил тренировку, подняв 238 кг трижды. Это было здорово. Удивительно чувствовать, как ко мне возвращаются силы и одновременно снижается вес. У меня есть 18 недель и три дня, чтобы совершенствоваться. Прогресс равен счастью. Жертвуй сегодня, улыбайся завтра. Найди свою любовь к самосовершенствованию», — подписал видео Джон в своих социальных сетях.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. На счету прославленного спортсмена 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В последнем бою, который проходил в марте прошлого года, Джон победил француза Сириля Гана.

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