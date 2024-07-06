Экс-боец UFC: зачем Перейре рисковать с Анкалаевым? Он должен сразиться с Джонсом

Бывший боец UFC, а ныне комментатор и аналитик Дин Томас считает, что чемпион организации в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра должен подняться в «королевский дивизион» и бросить вызов американцу Джону Джонсу.

«Если бы я был на месте Алекса Перейры или его менеджера, я бы подрался с Джоном Джонсом прямо сейчас. Джонс отказался бы, но я бы сказал, что он не стал драться. Пусть это запомнится так, будто он не хочет боя.

А если Джонс согласится, что потеряет Перейра? Он может стать величайшим. Ему нечего терять. На месте его команды я бы прямо сейчас поднялся в тяжёлый вес, чтобы сразиться с Джоном Джонсом. Зачем рисковать с Анкалаевым?» — приводит слова Томаса MMA Fighting.