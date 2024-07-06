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Майкл Пейдж прокомментировал поражение от Иана Гарри на UFC 303

Майкл Пейдж прокомментировал поражение от Иана Гарри на UFC 303
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Британский ветеран MMA Майкл Пейдж (22-3), выступающий в полусреднем весе (до 77 кг) UFC, прокомментировал поражение от ирландского проспекта Иана Гарри, поединок с которым состоялся в июне на турнире UFC 303.

«Когда приходит поражение, примите его как знак того, что ваши планы несостоятельны. Перестройте их и снова отправляйтесь к заветной цели», – написал Пейдж в социальных сетях.

Майку Пейджу 37 лет. Британец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году. Принимал участие в Гран-при Bellator в полусреднем весе, где он дошёл до полуфинала и уступил досрочно бразильцу Дугласу Лиме. На счету в UFC у Пейджа одна победа над американцем Кевином Холландом и одно поражение.

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