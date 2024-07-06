Тедди Атлас назвал лучшего боксёра мира в лёгком весе

Известный боксёрский тренер Тедди Атлас назвал, по его мнению, лучшего боксёра мира в лёгком весе (до 61,2 кг).

«Джервонта Дэвис – лучший в лёгком весе. Сейчас он на пике, и он умеет делать всё. Забудьте о том факте, что он самый мощный нокаутёр. Он потрясающий контрпанчер, который расставляет ловушки и может двигаться, когда это необходимо. Он терпелив, когда нужно быть терпеливым, и он рационален. Сейчас у него есть всё необходимое», — приводит слова Атласа ProBox TV.

Джервонте Дэвису 29 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2013 году и в январе 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг).

В декабре 2019 года Дэвис стал чемпионом в двух весовых категориях, завоевав вакантный титул WBA в лёгком весе. В июне 2021-го завоевал титул WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), нанеся первое поражение соотечественнику Марио Барриосу.