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Райан Гарсия признался, что страдает от наркозависимости

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия (24-1, 20 KO) сообщил, что борется с наркозависимостью и собирается пройти курс реабилитации.

«Это была тяжёлая пара месяцев, и всё, что я могу, это извиниться. Я борюсь с наркозависимостью, и мне тяжело. Кстати, я собираюсь на реабилитацию», — написал Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла.

В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Гарсия победил соотечественника Девина Хейни, однако результат был отменён из-за положительного допинг-теста.