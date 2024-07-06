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«Я с ним». Миочич поддержал Нганну после смерти сына

«Я с ним». Миочич поддержал Нганну после смерти сына
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Двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Стипе Миочич поддержал своего бывшего соперника камерунца Фрэнсиса Нганну, весной потерявшего 18-месячного сына.

«Это ужасно, я желаю ему наилучшего. Даже и не хочу об этом говорить, у меня двое детей. Мне становится не по себе, когда я думаю об этом, ужасно. Я не знаю, через что он проходит… но я с ним. Мои мысли и молитвы с ним», — сказал Миочич в интервью CBS Sports.

В своём последнем бою по правилам бокса, состоявшемся в марте, Нганну проиграл нокаутом двукратному чемпиону мира британцу Энтони Джошуа.

Миочич не дрался с марта 2021 года, когда на UFC 260 проиграл Нганну нокаутом во втором раунде и лишился чемпионского титула.

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