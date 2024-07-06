Стрикленд: скоро в UFC не останется ни одного американца, будем смотреть на русских

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) американец Шон Стрикленд считает, что в будущем его соотечественники будут вытеснены конкуренцией из престижнейшей организации мира.

«В какой-то момент в UFC не останется ни одного чёртового американца. Мы все будем смотреть на то, как дерутся дагестанцы, русские и бразильцы. И всем плевать. Вот как я на это смотрю. Давайте же сделаем UFC снова американским», — сказал Стрикленд в интервью ресурсу MMA Mania.

В настоящий момент США является абсолютным лидером по числу бойцов в UFC – более 200 человек. На втором месте располагается Бразилия (более 100 человек). Замыкает тройку Россия (22 человека). За историю промоушена были три россиянина, завоевавших чемпионский пояс: Хабиб Нурмагомедов, Пётр Ян и Ислам Махачев.