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«В чём смысл?» Эдди Хирн раскритиковал возможный бой Канело — Юбэнк

«В чём смысл?» Эдди Хирн раскритиковал возможный бой Канело — Юбэнк
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Промоутер Эдди Хирн, организовывавший поединки бывшего лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля Альвареса, отреагировал на слух о его возможном поединке с британцем Крисом Юбэнком-младшим.

«Не думаю, что бой состоится в Великобритании. Станет ли этот поединок большим? Вряд ли. Крис Юбэнк-младший против Канело — это небольшой бой.

Я бы хотел, чтобы Альварес встретился с Берлангой, обязательным претендентом по версии WBA. Эдгар — большой и сильный боец, представляющий Пуэрто-Рико. Вот большой бой, который сделал бы солидные цифры. Есть Джермалл Чарло и Эдгар Берланга, но теперь гонку возглавил Крис Юбэнк. И он не выступает. В чём смысл?» — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

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